Haus der Geschichte Wie Deutschland seine Geschichte neu erzählt

Politik, die man ja auch nie vom Alltag trennen kann, spielt natürlich weiterhin eine dominierende Rolle. Eine mächtige Stalin-Statue starrt über Besucher hinweg - Bundesrepublik und DDR werden parallel erzählt. Die Wahlurne bei der Wahl von Adenauer, die Strickjacke von Helmut Kohl, ein verschlammtes Bundeswehr-Fahrzeug aus dem Afghanistan-Einsatz - wer will, kann einen Crashkurs in deutsche Geschichte machen.

Die "Zeitenwende" ist nun Zeitgeschichte

Präsenter sind nun etwa die Geschichte Deutschlands als Einwanderungsland und die Klimaproteste. Hinter Glas ist ein Stück Asphalt von der Hamburger Köhlbrandbrücke zu sehen - versehen mit einem Handabdruck aus Kleberesten. Was gestern noch empörte, liegt heute in der Vitrine.

Wenn man schließlich das Manuskript der "Zeitenwende"-Rede von Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) passiert, ist man fast schon am Ausgang angelangt. Scholz hatte die Rede kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 gehalten.

Es ist nun das letzte große Kapitel der neuen Dauerausstellung. Eines, das sich draußen in der Welt fortschreibt, während man daran vorbeigeht.