Hauptversammlung Thyssenkrupp-Chef wirbt vor Aktionären für Konzernumbau

Bochum - Thyssenkrupp-Chef Miguel López hat bei der Hauptversammlung für den Umbau des Traditionskonzerns geworben. "Lange Zeit wurde Thyssenkrupp als integrierter Industriekonzern geführt", sagte López vor rund 500 Aktionärinnen und Aktionären. Strategische Entscheidungen seien in der Zentrale in Essen getroffen worden. "In Zukunft wird die Thyssenkrupp AG eine Finanzholding sein – eine Beteiligungsgesellschaft, die grundsätzlich Mehrheitsbeteiligungen an starken, eigenverantwortlichen Unternehmen unter einem Dach vereint."