Die Freiwillige Feuerwehr der Feuerwache 3 Ilmenau ist seit jeher eine hoch geschätzte Institution, die das gesellschaftliche und kulturelle Dorfleben im Verband der örtlichen Vereine maßgeblich prägt und im Jahreskreis zu unterschiedlichen Höhepunkten gestaltet. Am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung im Rückblick auf das Dienstjahr 2024 und mit der Wahl der neuen Wehrführung fand dies in Rechenschaftsberichten des amtierenden Wehrführers Frank Babatz, des Feuerwehrvereinsvorsitzenden und Interimsjugendwartes Ricardo Buschbaum, aber auch in den Grußworten der Gäste – Bürgermeisterin Beate Misch, Sven Tittelbach-Helmrich, Chef des Kreisfeuerwehrverbandes, und der Stellvertreter des Standbrandmeisters, Tobias Seeber – wortreichen Ausdruck.