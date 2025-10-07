Suhl setzt ab sofort neue Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Hauptverkehrsstraßen um. Ein Beschluss des Stadtrats vom 25. September 2024 im Rahmen des Lärmaktionsplans sieht vor, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zwischen der Intertankkreuzung und der Döllbergkreuzung nachts zu reduzieren. Nun meldet die Stadtverwaltung am Dienstag: „Nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf Hauptverkehrsstraßen tritt in Kraft.“