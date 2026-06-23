Hauptreisezeit beginnt Sommerbaustellen in Hessen - wo wird es eng?

Ab 10. Juli sind auch Gleis- und Weichenerneuerungen zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Frankfurt-Niederrad geplant. Dabei komme es zu Einschränkungen im Regional- und S-Bahn-Verkehr.

Warum ausgerechnet in den Ferien?

In der Regel werde versucht, die Termine in die Sommerzeit zu legen, weil es dann weniger Verkehr gibt, heißt es von Hessen Mobil. Da viele Menschen Urlaub haben, gibt es weniger Berufspendler.

Das ist auch die Begründung, wenn es Sperrungen bei der Deutschen Bahn gibt - diese werden meist in die Ferienzeit gelegt, weil dann weniger Menschen darauf angewiesen sind, täglich zur Arbeit oder zur Schule zu fahren. "Wir müssen die Infrastruktur modernisieren und es wird keinen perfekten Zeitpunkt dafür geben", sagt eine Bahnsprecherin.

Was können Reisende tun?

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, ihre Urlaubsfahrt nach Möglichkeit am Sonntag oder am Montag zu starten. Neben Hessen beginnen die Ferien auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz - damit liegen die Termine immerhin günstiger als in manchen Vorjahren, denn kein weiteres Bundesland hat gleichzeitig Ferienbeginn.

Als Vorbereitung für einen potenziellen Stau rät der ADAC, den Tank ausreichend zu füllen beziehungsweise das Auto ausreichend zu laden und Getränke mitzunehmen. Klimaanlagen sorgten für trockene Luft, dies müsse über das Trinken ausgeglichen werden, sagt Experte Herda. Wer in einen Stau gerate, solle gelassen bleiben. Umfahren solle man ihn nur, wenn man sich sehr gut auskenne.

Die Bahn verweist auf ihr Informationsangebot im Internet oder in Apps wie dem DB-Navigator. Baumaßnahmen, Umleitungen und das Angebot an Ersatzbussen sind dort hinterlegt.