„Ein Wunsch an die Gemeinde: Singen sie ruhig noch kräftiger und fröhlicher. Singen sie so, dass man ihr lächeln hört“, tönt eine Stimme aus einem Lautsprecher, nachdem die Gemeinde an diesem Sonntagmorgen die Strophen ergänzend zum Fürbittengebet gesungen hat. Der Kommentar kommt von einem Mitglied des Teams vom MDR-Kultur, nachdem sie ihre erste Aufnahme aus der Hauptkirche gemacht haben. Es ist eine Art Generalprobe, zu der Pfarrerin Juliane Baumann die Gemeinde aufgerufen hat. „Damit die Übergänge gleich perfekt laufen“, hat sie gesagt.