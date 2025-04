Hunde dürfen laut Friedhofssatzung nur zum Friedhof mitgebracht werden, wenn es sich um Assistenztiere oder therapeutische Begleiter für Menschen handelt. Fast täglich aber werden Hunde in einer solch großen Zahl über den Hauptfriedhof geführt, dass zu bezweifeln ist, ob es sich in jedem Fall um die genannten Ausnahmen handelt, heißt es in einer Mitteilung der Eisenacher Stadtverwaltung.