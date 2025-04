Würzburg (dpa/lby) - Am Hauptbahnhof in Würzburg sind am Nachmittag zwischenzeitlich keine Züge mehr gefahren. Der Grund sei eine beschädigte Oberleitung an Gleis 3 gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Ein von Aschaffenburg kommender ICE beschädigte demnach beim Einfahren die Oberleitung. Die Stromversorgung sei kurzzeitig unterbrochen worden.