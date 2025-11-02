Hauptbahnhof: Über 100 Cottbus-Fans sitzen ohne Ticket im Zug nach München

München (dpa/lby) - Über hundert Fußballfans sind ohne Tickets mit dem Zug nach München gereist. Wie die Bundespolizei mitteilte, richteten die Beamten am Samstag am Hauptbahnhof eine Bearbeitungsstraße ein und überprüften etwa 250 Menschen.
250 Fans im Visier der Polizei, zerstörte ICE-Sitze und eine Zugumleitung auf ein anderes Gleis: Die Anreise zum Spiel nach München läuft für einige Cottbus-Anhänger aus dem Ruder.
Die Fans waren den Angaben nach auf dem Weg zu einem Fußballspiel zwischen dem TSV 1860 München und Energie Cottbus. Einige Cottbus-Anhänger fuhren demnach mit dem ICE in die bayerische Landeshauptstadt. Weil viele von ihnen kein Ticket gekauft hatten, wurde der Zug auf ein anderes Gleis umgeleitet. Rund 100 Einsatzkräfte überprüften schließlich rund 250 Fans, um die Strafverfolgung sicherzustellen.
Im ICE beschädigten ein oder mehrere Menschen darüber hinaus zwei Sitze, indem sie die Sitzflächen aus ihrer Verankerung rissen. Nach der Kontrolle begleitete die Polizei die Fanszene von Energie Cottbus bis zur U-Bahnstation Wettersteinstraße.