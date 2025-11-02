Hauptbahnhof: Über 100 Cottbus-Fans sitzen ohne Ticket im Zug nach München

Die Fans waren den Angaben nach auf dem Weg zu einem Fußballspiel zwischen dem TSV 1860 München und Energie Cottbus. Einige Cottbus-Anhänger fuhren demnach mit dem ICE in die bayerische Landeshauptstadt. Weil viele von ihnen kein Ticket gekauft hatten, wurde der Zug auf ein anderes Gleis umgeleitet. Rund 100 Einsatzkräfte überprüften schließlich rund 250 Fans, um die Strafverfolgung sicherzustellen.