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  4. Versuchter Raub? Mann bedroht 17-Jährige im ICE mit Messer

Hauptbahnhof Regensburg Versuchter Raub? Mann bedroht 17-Jährige im ICE mit Messer

Die Jugendliche wehrt sich gegen einen mutmaßlichen Räuber und alarmiert den Zugbegleiter. Was laut Polizei in einem ICE zwischen Wien und München passierte.

Hauptbahnhof Regensburg: Versuchter Raub? Mann bedroht 17-Jährige im ICE mit Messer
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Die Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen am Bahnhof fest. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Regensburg (dpa/lby) - Ein Mann soll versucht haben, eine 17-Jährige im Zug auszurauben. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Tatverdächtige die Jugendliche mit einem Messer und forderte Geld. Die 17-Jährige wehrte sich demnach mit Fußtritten, woraufhin der Mann aus dem Zug flüchtete. Den Angaben zufolge saß sie in einem ICE von Wien nach München. In Regensburg soll der 44-Jährige das Abteil gewechselt haben, bevor es zu dem Angriff kam. 

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Die 17-Jährige informierte laut Polizei umgehend den Zugbegleiter, der den Notruf wählte. Anhand der Personenbeschreibung nahmen Beamte den 44-Jährigen am Bahnhof fest. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl gegen den Mann, der anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.