Hauptbahnhof Regensburg: Versuchter Raub? Mann bedroht 17-Jährige im ICE mit Messer

Regensburg (dpa/lby) - Ein Mann soll versucht haben, eine 17-Jährige im Zug auszurauben. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Tatverdächtige die Jugendliche mit einem Messer und forderte Geld. Die 17-Jährige wehrte sich demnach mit Fußtritten, woraufhin der Mann aus dem Zug flüchtete. Den Angaben zufolge saß sie in einem ICE von Wien nach München. In Regensburg soll der 44-Jährige das Abteil gewechselt haben, bevor es zu dem Angriff kam.