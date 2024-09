Die Männer wohnten laut der Polizei in verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften im gesamten nordbayerischen Raum und könnten für weitere Straftaten im Freistaat verantwortlich sein. Bei den Taten in Nürnberg sollen die Verdächtigen in größeren Gruppen in unterschiedlicher Zusammensetzung, aber auch allein, unterwegs gewesen sein. Diese begingen sie den Ermittlungen zufolge rund um den Hauptbahnhof, der Haltestelle Plärrer und am Frauentorgraben.