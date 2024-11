Ingolstadt (dpa/lby) - Drei verdächtige Behälter in einem abgestellten Regionalzug haben in Oberbayern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Reinigungskraft fand in der Nacht beim Leeren eines Mülleimers drei röhrenförmige Gegenstände und verständigte die Bundespolizei, wie die Polizei mitteilte. Demnach sperrten Bundespolizei und Polizei einen Teil des Ingolstädter Hauptbahnhofs ab, Spürhunde durchsuchten den Zug.