München (dpa/lby) - Zwei Polizisten haben in München bei einem Angriff mit Pfefferspray Verletzungen erlitten. Die 23-jährige Beamtin und der 26-jährige Beamte wollten in der Nähe des U-Bahnhofs am Hauptbahnhof einen 24-Jährigen nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen festnehmen, als sie von ihm angegriffen wurden, wie die Polizei mitteilte.