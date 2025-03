Dass sich der Haupt- und Finanzausschuss der Landgemeinde Großbreitenbach mit dem Thema Wolf beschäftigt, hat mehrere Gründe. In den vergangenen Wochen gab es in der Landgemeinde mehrere Vorkommnisse. Ein Rudel Wölfe wurde mit Wildtierkameras festgehalten. Die gerissenen Nutztiere und die hohen Auflagen der Sicherung von Gehegen und Weideflächen, eine zu geringe Entschädigung, wenn überhaupt, und die Entsorgung in der Abdeckerei auf eigene Kosten führen zu Überlegungen, die Nutztierhaltung aufzugeben. Heiko Siegmund (CDU/UL) befürchtet, dass die Naturwiesen ohne Schafhaltung verloren gehen. In der Schweiz gebe es Beobachtungen dafür. Er forderte, die Landgemeinde solle eine Petition ans Land schicken. „Es muss etwas passieren.“