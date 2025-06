München - Im Rahmen einer bundesweiten Polizeiaktion gegen Hass und Hetze im Internet laufen auch Einsätze in Bayern. Das Polizeipräsidium Unterfranken bestätigte Durchsuchungen von zwei Wohnungen im Raum Schweinfurt und im Raum Aschaffenburg. Auch in der Oberpfalz, Niederbayern, Mittelfranken, Oberbayern und in der Stadt und dem Landkreis München würden Objekte durchsucht, bestätigte das Landeskriminalamt der Deutschen Presse-Agentur. Zahlen nannte die Sprecherin vorerst nicht.