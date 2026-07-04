Fifpro berichtete nun von "einem zunehmenden Muster von Übergriffen", das sich auf Teile der Medienberichterstattung auch nach Spielen und das Ausscheiden von Teams erstrecke. "In den letzten Wochen wurden Spieler online und persönlich beschimpft, oft rassistisch und diskriminierend. Es gab Einschüchterungen und Anfeindungen auch außerhalb des Spielfeldes. Diese Vorfälle sind keine Einzelfälle", stellte Fifpro fest. Sie würden "auf ein systemisches Muster" hinweisen, das weder im Fußball noch in der Gesellschaft hingenommen werden könne.