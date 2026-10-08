Samstagmorgen. Feiertag. Nicht für die Aktiven des 1. Schleusinger Angelvereins. Falk Sieder klopft den letzten Nagel in den Holzsteg. Er ist Zimmermann und unter seiner Regie ist der Angelsteg gebaut worden. Nach einem Vorbild, das Robin Merkel in Schweden gesehen hat. „Dort sieht man das überall an den Gewässern“, sagt er und denkt dabei an die Älteren Vereinsmitglieder. „Etwa 60 Prozent der 51 Mitglieder sind Rentner. Vom Steg aus könnten sie sogar vom Rollstuhl aus Angeln.“