17 Jungen und Mädchen zwischen 6 und 12 Jahren sitzen am Mittwochnachmittag im Haselbacher „Ellalä“, dem Domizil des Bürgervereins in „Hanufen“. Auf dem Tisch Schalen mit Knöpfen in allen Farben und Größen. Nähen ist an diesem Nachmittag allerdings nicht angesagt – eher „spinnen“.