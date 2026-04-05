Es war der vierte Osterspaziergang, zu dem der noch relativ junge Haselbacher Bürgerverein am Karfreitag eingeladen hatte und wieder kamen fast 80 Wanderer mit. Nach den Zielen Fohlenhaus, Schubertsbrunnen, und Gesundbrunnen in den vergangenen Jahren ging es diesmal hinauf zur Schutzhütte „Waldfrieden“ auf dem Limberg, 790 Meter hoch gelegen und rundum sehr einladend. Was den meisten Teilnehmern vor diesem Besuch vielleicht nicht so bewusst war – die Hütte ist genauso alt wie die legendäre Haselbacher Kapelle. „Erbaut anno 1925“ steht an der Außenwand.