Die Liste all dessen, was die inzwischen 30 Mitglieder des Vereins im vergangenen Jahr gewuppt haben, ist lang – allein die kurz gehaltenen Stichpunkte füllen zwei Seiten. Ganz oben steht natürlich das Herzensprojekt des Vereins, der Bau des Mehrgenerationenparks im Marienthal. Gemessen an der Vorlauf- und Planungszeit, gingen die eigentlichen Bauarbeiten im vergangenen Sommer flott voran und gemeinsam mit der für den Verein schon traditionellen Halloweenparty im Park konnte er dann im Herbst auch offiziell eröffnet werden – mit einem rauschenden Fest und vielen Gästen.