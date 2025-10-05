Wer dachte, dass die Haselbacher Kapelle mit den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Ende Juli für dieses Jahr seinen Höhepunkt hinter sich hat, der wurde am Sonntag eines Besseren belehrt. Als pünktlich um 10 Uhr die Glocken zum Erntedankgottesdienst läuteten, war das Haus rappelvoll. Kein Wunder, schließlich wollten vor allem Eltern und Großeltern der Kinder des Diakonie-Kindergartens „Friedrich Fröbel“ den Auftritt ihrer Sprösslinge nicht verpassen. Gut so, denn die kleinen Akteure konnten sich sehen und hören lassen – mit Liedern, Tänzen und Gedichten. In diesem Jahr bildete die Sonnenblume den Rahmen für das Programm der Kinder. Uta Baumfelder und Manuela Schmidt vom Lektorenteam eröffneten den Gottesdienst deshalb mit besonderen Exemplaren aus dem eigenen Garten und die Kapelle war natürlich sonnenblumig geschmückt. Emma, Ella und Ellie überraschten mit einem lustigen Sonnenblumenrätsel. Aber natürlich gehörte auch allerlei Obst und Gemüse zu den Requisiten der Auftritte – Maila präsentiert einen Rotbäckigen fürs Apfelmus, Willy will aus der Gurke Salat machen, Lonny hat die Zutat für einen saftigen Pflaumenkuchen in der Hand und Oscar steht mehr auf Kartoffeln in Form von Pommes. Im Laufe der Woche wird im Kindergarten noch tüchtig gekocht und gebacken. Zucchinikuchen und Kürbissuppe stehen auf dem Speiseplan und Marmelade soll auch gemeinsam produziert werden. Die Kinder lieben diese Erntedankwochen, bringen sie doch auch allerhand aus ihren Gärten mit auf den Tisch. Eltern sorgen für volle Körbe aus eigenem Anbau.