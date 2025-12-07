Maria Spindler und ihr Sohn Rudi spielen „Vogelhochzeit“, Alfons und Emil haben sich für UNO entschieden, einen Tisch weiter ist Memory angesagt und bei Familie Leipold eine spezielle Variante von Rommé. Margit Kühnert, Harald Ludwig, Gabi von Zameck und Dorit Roß, die sich den Kasten „Topwords“ genommen hatten, setzen fleißig Wörter aus Buchstaben zusammen – waagerecht und senkrecht, als wollten sie ein Kreuzworträtsel erfinden. Eine gepflegte Männerrunde hat sich zum Doppelkopf ganz in die Ecke verzogen.