Bewegung in der Natur, das ist ihr Ding. Am Wochenende trifft man Christel Albrecht garantiert mit ihren Nordic-Walking-Stöcken auf einem der Wege rund um Haselbach. Meist allein, denn ihr Pensum – noch dazu bei der ihr eigenen Geschwindigkeit, ist nicht jedermanns Sache. Die Chefin des Haselbacher Frischemarktes braucht diesen Ausgleich – „das ist meine Entspannung“, sagt sie. Den Haselbacher“ Aktivtag“ zu veranstalten, war maßgeblich ihre Idee und die ihrer Tochter Katrin Seliger, mit der sie aber sehr schnell auch weitere Vereinsmitglieder ansteckten. „Vielleicht können wir auch anderen Lust machen, ab und an mit uns gemeinsam zu laufen“, so die 60-Jährige.