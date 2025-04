Die Ferienspiele zu Ostern sind in Haselbach Sache des Bürgervereins und seit drei Jahren nicht mehr aus dem Dorfleben wegzudenken. Sogar aus den Nachbargemeinden ziehen sie Jungen und Mädchen an und auch so manches Ferienkind, dass zu Besuch bei Oma und Opa in Haselbach ist, gehört inzwischen zur Fangemeinde.