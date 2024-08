Auf diesen Tag haben die Mitglieder des Bürgervereins Haselbach e.V. lange gewartet. Monatelang wurde geplant, getüftelt, die Finanzierung mit der Stadt in Angriff genommen, ein entsprechender Vertrag ausgehandelt, nach engagierten Partnern gesucht, die passende Baufirma beauftragt. Nun kann es endlich losgehen mit dem Umbau des bisherigen Parks Marienthal zu einem Mehrgenerationenpark – in Anlehnung an das, was es auch früher an dieser Stelle schon einmal gab – einen Treffpunkt für die Haselbacher.