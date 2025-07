Haselbach: Alte Inschriften sind wieder sichtbar

Unsere Empfehlung für Sie Haselbach Schaulauf der Edlen vom Ellalä Sommerpicknick in Haselbach – auf dem Speiseplan stand ausdrücklich auch geistige Nahrung, dargeboten in schöner Anmutung.

Das Highlight der Kirchweih ist deshalb in diesem Jahr die Kapelle selbst und die Kirchweih findet diesmal nicht auf einem großen Festplatz, sondern direkt vor und in der Kapelle statt. Ein besonderes Angebot für Kinder gibt es schon am Freitag, dem 25. Juli. Um 16 Uhr beginnt ein Familienprogramm der christlichen Liedermacher Gabi & Amadeus Eidner aus Chemnitz, die eine ganz eigenen Geschichte der Arche Noah erzählen: „Käpt’n Noah und die fast vergessenen Holzwürmer“.