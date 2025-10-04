Harzer Schmalspurbahnen: Zukunft der HSB - Bewerbung als Kulturerbe?

Unternehmen braucht bis 2045 rund 800 Millionen Euro

Neben der kulturellen und touristischen Aufwertung müsse auch über finanzielle Stabilität und Planungssicherheit sowie über innovative Konzepte für Betrieb und Infrastruktur gesprochen werden. Der Landtag wird in der kommenden Woche über die Zukunft der Harzer Schmalspurbahnen debattieren.