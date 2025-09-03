Er liegt mittendrin im Land, ist zwar nicht der höchste Deutschlands, gilt aber als der besonders deutsche Berg: Der Brocken. Schon Heinrich Heine und Johann Wolfgang von Goethe waren hier. Und wer heute auf die 1142 Meter hinauf will, muss zu Fuß gehen oder den Zug – in der Regel von Dampfloks gezogen – nutzen. Wobei die Bahnfahrt schwierig zu werden droht, denn die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stecken in riesigen Schwierigkeiten.