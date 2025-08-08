Harzer Schmalspurbahnen: Kein Personal - HSB müssen kurzfristig Fahrpläne anpassen

Wernigerode - Weil kurzfristig Personal fehlt, müssen die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) zeitweise ihre Fahrpläne anpassen. Die Änderungen gelten vom 13. bis 22. August, wie das Bahnunternehmen in Wernigerode mitteilte. Demnach fährt die Brockenbahn weiterhin sechsmal am Tag auf den höchsten Gipfel des Harzes. Lediglich zwei Dampfzugverbindungen am späten Nachmittag können im Zeitraum nicht angeboten werden, wie es hieß. Auch auf dem übrigen Streckennetz seien die Auswirkungen gering. Es soll ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.