Harz: Brockenumbau startet 2026 – Millionen für neuen Tourismus

Welche Pläne gibt es für die touristische Weiterentwicklung des Brockens?

In dem ehemaligen Telekomgebäude soll ein neuer Veranstaltungs- und Tagungsraum entstehen. Es ist ein Kernelement des neuen Konzepts auf dem höchsten Berg Norddeutschlands. Kurz vor Weihnachten wurden dabei Fördermittel in Höhe von 1,8 Millionen Euro von Bund und Land übergeben. Dadurch sollen stärkere Anreize gegeben werden, sich länger aus dem Brocken aufzuhalten. Der neue Saal, benannt nach Heinrich Heine, soll ab 2028 geöffnet werden. Schon ein Jahr vorher will die Restaurantkette Timberjacks 2027 mit dem Betrieb der Gastronomie im Brockenrestaurant und dem Hotel beginnen. Der bisherige Betreiber, Brockenwirt Daniel Steinhoff, hatte 2025 bekanntgegeben, sich aus dem denkmalgeschützten Gebäude zurückzuziehen. Planungen und erste Maßnahmen sollen 2026 beginnen.