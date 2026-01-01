Harz: Brockenumbau startet 2026 – Millionen für neuen Tourismus

Wernigerode (dpa/sa) - Die touristische Entwicklung des Brockens und des Harz soll im neuen Jahr richtig Fahrt aufnehmen. "Ich gehe davon aus und hoffe auch, dass wir dort eine Baustelle haben werden", sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Das gelte nicht nur für den denkmalgeschützten Turm mit dem Brockenhotel und dem Restaurantbetrieb, die einen neuen Betreiber bekommen, sondern auch für die Harzer Schmalspurbahnen, die dringend sanierungsbedürftig sind und hohe finanzielle Defizite einfahren. In 2026 sollen bestenfalls bereits die ersten Umbaumaßnahmen losgehen.