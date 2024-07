Urlaub und Schulpflicht Erwischt: Mit schulpflichtigen Kindern zu früh im Urlaub

Auch in diesem Jahr greift die Grenzpolizei wieder schulpflichtige Kinder an Flughäfen auf. In Memmingen ziehen Beamte zwei Mütter mit ihren Kindern heraus, die verfrüht in den Urlaub wollen.