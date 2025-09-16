Für die Züchterinnen und Züchter des RKZV Harras war die Kreisjungtierschau zugleich eine Jubiläumsschau anlässlich „55 Jahre Rassekaninchenzucht“, zu der Ausstellungsleiter Mario Gottwalt Ehrengäste und zahlreiche Besucher begrüßen konnte. Ermöglicht habe diese Ausstellung wieder einmal die Milchland GmbH Veilsdorf, die ihre geräumige Lagerhalle dem Harraser Verein zur Verfügung stellte. Dafür sprach Mario Gottwalt dem Unternehmen seinen Dank aus. Ebenso dankte er dem örtlichen Sportverein für seine Unterstützung sowie Manfred Wank, der über 43 Jahre dem Verein als äußerst aktives Mitglied vorstand. Mit einem kleinen Präsent würdigten auch Robin Heybach, stellvertretender Kreisvorsitzender des KV Hildburghausen und Egon Grötenhardt anlässlich seiner Goldenen Hochzeit sein züchterisches Wirken im Kreisverband und im Verein.