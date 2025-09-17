Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen: Irgendetwas stimmt nicht auf der Glasfaser-Baustelle in Harras. Eisfelds Bürgermeister Christoph Bauer (Freie Wähler Eisfeld) hat es im Buschfunk gehört – und wenig später hatte er die offizielle Information der GlasfaserPlus auf dem Tisch: Der bisherige Baupartner des Gemeinschaftsunternehmens der Deutschen Telekom und des IFM Global Infrastructure Fund, die Firma EllinLine, die beispielsweise die Bauarbeiten in Harras zu verantworten hat, habe Insolvenz angemeldet. Als „bedauerliche Entwicklung“ bezeichnet Uwe Plonka Relationship Manager der GlasfaserPlus, diese Tatsache.