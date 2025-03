Mit dem bedeutungsschwangeren Begriff der „Alchemie“ ist in etwa die Chemie und Pharmakologie des Mittelalters gemeint. Die Alchemie folgte allerdings einem völlig anderen Denksystem als die heutigen Naturwissenschaften: „Alchemie war zum einen eine ganzheitliche (Universal-) Wissenschaft, die Kunst, Medizin, Religion, Wissenschaft umfaßte. Zum anderen „folgte“ Alchemie der Natur, während die Naturwissenschaften versuchten, die Natur zu unterwerfen. Auch heute wird Alchemie betrieben – spirituelle Alchemie. Als Hauptgebiet hat die Herstellung von Arzneimitteln überlebt.“ So erklärt das Magazin „Spektrum der Wissenschaft“ einen Begriff, den viele heute vielleicht eher mit blubbernden Kochtöpfen in düsteren Hexenküchen verbinden.