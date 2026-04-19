„Drei Gastchöre bereichern heute unser Programm und bringen jeweils ihre eigene Klangfarbe und musikalische Handschrift mit. Jeder dieser Chöre interpretiert den Frühling auf seine ganz eigene Weise – mal traditionell, mal modern, aber immer mit viel Freude am Singen.“ Mit diesen Worten begrüßte im Namen des gastgebenden Gesangvereins Steinach 1838 Annemarie Müller die Gäste im gut gefüllten Saal des Vereinshauses „Reich“.