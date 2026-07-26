Harley Days Dresden Biker-Parade fährt durch Dresden

Dresden (dpa/sn) - Zum Abschluss der "Harley Days" ist erneut eine große Biker-Parade durch Dresden gerollt. Hunderte Motorräder fuhren laut Veranstalterangaben am Mittag vom Ostragehege im Zentrum der Landeshauptstadt los. Bei der knapp 30 Kilometer langen Rundfahrt quer durch die Stadt überquerten die Biker auch die berühmte Elbbrücke "Blaues Wunder" und fuhren entlang des Elbufers am Altstadtpanorama vorbei. Die Tour dauerte gut eine Stunde. Zwischenfälle gab es nicht, wie ein Sprecher der Polizei sagte.