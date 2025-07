Ein Reh war laut Polizei nachts unvermittelt auf die Kreisstraße in Harburg gelaufen. Beim Ausweichen geriet der Wagen der Frau ins Schleudern, rutschte in den Straßengraben und kam in einem Feld zum Liegen. Mit schweren Verletzungen befreite sich die 22-Jährige aus dem Raum Ingolstadt aus dem Fahrzeugwrack. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Straße war zeitweise gesperrt.