Die Regale sind voll. Kartoffeln in verschiedenen Farben liegen neben Kürbissen, Salaten, Lauch und Möhren in Holzkisten. An diesem Vormittag herrscht in der Schwanitzstraße 10 in Ilmenau ungewöhnlich viel Betrieb. Die Besucher schlendern durch den Laden, schauen sich das Angebot an und füllen ihre Einkaufskörbe. Dabei stand die Eröffnung dieses Ladens noch vor wenigen Monaten auf der Kippe.