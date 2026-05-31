Happy End mit Schatten Das Wunder von Laos – doch das Höhlendrama ist nicht vorbei

"Wir haben eine Karte von den überlebenden Männern bekommen, wonach es noch eine Passage dahinter gibt", erklärte er. Dieser Abschnitt, durch den getaucht werden müsse, scheine aber noch enger und unangenehmer zu sein. Die Aktion sei sehr gefährlich. Dahinter liege ein Hohlraum - der einzige Ort, an dem die Vermissten noch sein könnten. "Ich selbst werde hineingehen, wenn es nötig ist", betonte er.