In der Kommunalpolitik ist Ute Pfeiffer keine Unbekannte. Seit neun Jahre lenkt sie als parteilose Bürgermeisterin das Dorfleben in Walldorf, nimmt sich der Anliegen ihrer Bürger an. Eine, die immer helfend zur Seite steht, die fast immer einen Rat weiß und eine Lösung parat hat. Selbst wenn die Lage noch so aussichtslos erscheint. Als Frohnatur ist sie stets gut gelaunt und immer zu einem Scherzchen aufgelegt. Nach der Eingemeindung von Walldorf zur Stadt Meiningen 2019 setzte sie sich fortan als Ortsteilbürgermeisterin für ihr Heimatdorf ein. Mit 69 Jahren ging sie im September vergangenen Jahres in den längst überfälligen Ruhestand. Am Montag,7. April, wird sie 70 Jahre alt.