Hantelscheiben und Katzenstreu DHL will für schwere Pakete branchenweit Zustellung zu zweit

Technik hilft den Menschen kaum

Wären elektrische Sackkarren, mit denen man gut Treppen hinaufkommt, ein geeignetes Hilfsmittel? DHL-Managerin Hagleitner schüttelt den Kopf. Solche Technik könnte zwar helfen, sie ersetze bei schweren Paketen aber keinen zweiten Zusteller. "Es gibt keine geeigneten technischen Hilfsmittel, die Gesundheitsgefahren bei schweren Paketen in der Ein-Personen-Zustellung wesentlich minimieren."

Die Post- und Paketchefin weist darauf hin, dass es nicht nur um die Zustellung bis zur Haustür gehe, sondern dass die Sendungen auch in Paketzentren hochgehoben und abgestellt werden müssen. An den Standorten habe DHL Exoskelette getestet - also Assistenzsysteme am Körper, mit dem schwere Gegenstände leichter bewegt werden können. Die Ergebnisse seien ernüchternd gewesen. "Viele unserer Kolleginnen und Kollegen wollen diese Hilfsmittel nicht, etwa weil ihnen damit warm wird und weil die Geräte ein hohes Eigengewicht haben können."