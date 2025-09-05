Für den Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter Hans-Joachim Frank ist Meiningen seine kulturelle Heimat. Geboren im nahe gelegenen Marisfeld, aufgewachsen in Suhl, erlebte er dort im Kulturhaus schon als Kind Aufführungen des Meininger Theaters. Mit 16 ging er zum Schauspielstudium nach Berlin. Mit 20 bekam er bereits seine erste Hauptrolle als Pawel in Brechts „Die Mutter“ am Berliner Ensemble – und ein festes Engagement. Bis 1987 stand er auf der Bühne des renommierten Brecht-Theaters. Danach kündigte er, trotz vieler guter Rollen und Tourneen ins westliche Ausland. Seinen Traum, die Gründung eines eigenen freien Theaters, erfüllte er sich im Mai 1989.