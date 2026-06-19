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  4. Holetschek nun auch Stiftungsvorsitzender

Hanns-Seidel-Stiftung Holetschek nun auch Stiftungsvorsitzender

CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek hat einen neuen Posten - zusätzlich zu seinem alten.

Hanns-Seidel-Stiftung: Holetschek nun auch Stiftungsvorsitzender
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Klaus Holetschek ist nun auch Chef der Hanns-Seidel-Stiftung. (Archivbild) Foto: Pia Bayer/dpa

München (dpa/lby) - Der Wechsel an der Spitze der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung ist vollzogen: CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek übernimmt den Posten umgehend und zusätzlich zu seinem bisherigen Amt. In einer Mitgliederversammlung wurde Holetschek einstimmig zum Nachfolger von Markus Ferber gewählt, wie die Stiftung mitteilte. Der CSU-Europaabgeordnete, seit 2020 Vorsitzender, hatte kürzlich angekündigt, nicht erneut zu kandidieren.

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Die Hanns-Seidel-Stiftung wurde 1967 gegründet und ist nach dem früheren bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden benannt. Sie fördert nach eigenen Angaben politische Bildungsarbeit in 75 Ländern weltweit.