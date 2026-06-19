Hanns-Seidel-Stiftung: Holetschek nun auch Stiftungsvorsitzender

München (dpa/lby) - Der Wechsel an der Spitze der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung ist vollzogen: CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek übernimmt den Posten umgehend und zusätzlich zu seinem bisherigen Amt. In einer Mitgliederversammlung wurde Holetschek einstimmig zum Nachfolger von Markus Ferber gewählt, wie die Stiftung mitteilte. Der CSU-Europaabgeordnete, seit 2020 Vorsitzender, hatte kürzlich angekündigt, nicht erneut zu kandidieren.