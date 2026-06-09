Hanns-Seidel-Stiftung: Ferber gibt Stiftungsvorsitz ab - Holetschek soll folgen

München (dpa/lby) - Wechsel an der Spitze der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung: Der seit 2020 amtierende Vorsitzende Markus Ferber will bei der nächsten Mitgliederversammlung am 19. Juni nicht erneut kandidieren. Das kündigte er in einem Brief an die Mitglieder und Mitarbeiter der Stiftung an, über den als erstes der "Münchner Merkur" berichtete. Ferber schrieb, angesichts seiner umfassenden Verpflichtungen unter anderem als Mitglied des Europaparlaments und weiterer Ämter glaube er, dass er der Stiftung nicht mehr die notwendige Aufmerksamkeit widmen könne, die sie absolut verdient habe.