Äste über Äste, abgesägte Bäume, die teilweise kreuz und quer, mitunter zu kleinen Stapeln geschichtet am Hang liegen, ab und an recht hohe Stubben – dieses Bild bietet sich entlang der Straße zwischen Zella-Mehlis und Benshausen bis an den Ortsteingang heran. Ein wüst scheinendes, das nicht nur Ordnungsliebhaber mit Fragezeichen zurücklässt. Kein Wunder dass es immer wieder zum Stein des Anstoßes wurde. Wer bisher hoffte, dass das Ergebnis der Verkehrssicherungsmaßnahme noch Aufräumarbeiten nach sich ziehen würde, der irrt.