Jena (dpa/th) - Eine Frau aus Jena hat einen mutmaßlichen Betrüger überlistet. Die 38-Jährige bot ihr altes Handy auf der Internet-Plattform Kleinanzeigen an, wie die Polizei mitteilte. Sie fand schnell einen Käufer aus Gera und schickte das Paket per Post. Nur: Beim Käufer kam lediglich ein leeres Paket an.