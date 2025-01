Park-Automaten sollen bleiben - eine Stadt geht anderen Weg

Die Abschaffung der Automaten zugunsten der Zahlung per App ist bisher in keiner der befragten Kommunen geplant. Nach wie vor gebe es viele Nutzer, die nicht per App bezahlen könnten oder wollten, hieß es übereinstimmend. Vereinzelte Vorstöße in diese Richtung gibt es aber bereits: So würden in Eisenach an einigen Standorten sukzessive Automaten und die damit verbundenen Kosten eingespart, sagte Sprecherin Katja Schmidberger. Dadurch stiegen immer mehr Nutzer auf die App-Variante um.