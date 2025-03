Unlängst hatte die Telekom die Mobilfunk-Drohne bei einem Skirennen in Tschechien getestet, wo sich etwa 24.000 Menschen in einer entlegenen Gegend befanden. Dort flog die Drohne den Angaben zufolge in einer Höhe von 2.300 Metern. Mit einem Tempo von 120 Kilometern pro Stunde kreiste sie stundenlang über der Gegend. Die Drohne selbst war über Satellit mit dem Telekom-Netz verbunden. Es ist aber auch möglich, dass die Verbindung über ein Fahrzeug am Boden erfolgt.