Handynetz-Betreiber Verdi warnt vor Folgen des Jobabbaus beim Mobilfunker O2

O2 Telefónica ist unter Druck, die Firma hat in den Jahren 2024 und 2025 seinen größten Kunden 1&1 verloren - rund 12 Millionen 1&1-Kunden hatten das O2-Netz mitgenutzt, dafür bekam die Deutschlandtochter von Telefónica viel Geld. Dann aber wechselte 1&1 zu Vodafone, was O2 Löcher in die Kasse riss. Während die Wettbewerber Deutsche Telekom und Vodafone im Aufwind sind, hat O2 einen schweren Stand am deutschen Telekommunikationsmarkt. Konkurrent Vodafone hat die schwere Zeit eines Jobabbaus bereits hinter sich, in drei Jahren baute Vodafone in Deutschland rund 3.000 Stellen ab und liegt inzwischen bei gut 13.000.