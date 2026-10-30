Handynetz-Betreiber: Mobilfunker O2 verkauft zwei Callcenter

München/Rostock/Bremen - Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica verkleinert sein Netz aus Callcentern. Wie die Firma in München bekanntgab, verkauft sie ihre Standorte in Rostock und Bremen mit insgesamt knapp 430 Beschäftigten an den französischen Callcenter-Betreiber TP. Zur Gültigkeit des Kaufvertrags fehlt noch die Zustimmung der Kartellbehörden, der Verkauf soll zum Jahreswechsel vollzogen werden. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Bei O2 verbleiben die Callcenter in Hamburg, Potsdam und Nürnberg.