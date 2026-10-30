Handynetz-Betreiber: Mobilfunker O2 verkauft zwei Callcenter

Jede sechste Stelle wird bei O2 gestrichen

O2 Telefónica ist unter Druck, Umsatz und Betriebsergebnis sinken. 2024 wechselte der Großkunde 1&1 zum Konkurrenten Vodafone, die Spätfolgen dieses Verlustes bekommt O2 noch heute zu spüren. Der langjährige Chef musste gehen, seit Jahresbeginn ist mit Santiago Argelich Hesse ein neuer Manager am Ruder. Im Sommer verkündete die Firma einen herben Jobabbau, noch dieses Jahr sollen 1100 Stellen wegfallen und damit etwa jede sechste Stelle - zu Jahresbeginn hatte Telefónica Deutschland 6820 Vollzeitstellen. Der Verkauf der Callcenter ist Teil dieses Jobabbaus.